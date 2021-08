O caminhão de fotografia da ONG ImageMagica está percorrendo diversos municípios do Rio e de São Paulo - Reprodução

Publicado 21/08/2021 10:21

Escola Municipal Adérito Gomes Gouveia, em ação cultural, realizada pela ONG ImageMagica, que utiliza a fotografia como ferramenta para refletir sobre o futuro. O caminhão de fotografia da ONG estará na cidade nesta segunda (23), com uma série de atividades interativas e entregando as fotografias impressas já produzidas pelos alunos, fruto das atividades realizadas pela oficina de fotografia online, disponibilizada pela ONG no primeiro semestre.

Além de abordar questões técnicas para produzir uma foto, as aulas virtuais também promoveram desafios fotográficos sobre temas de interesse público, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela ONU, a fim de despertar em cada aluno a possibilidade de usar a linguagem fotográfica como uma ferramenta crítica e de expressão.



“Adaptamos a primeira parte da oficina fotográfica no formato virtual para acompanhar a nova rotina dos alunos em tempos de pandemia. Neste próximo semestre, momento em que as escolas se adaptam às aulas presenciais, é uma oportunidade de encerrar o ciclo das atividades de uma forma mais completa”, conta Andreza Portela, coordenadora do projeto.



Circuito Cultural na Praça Três Poderes



Uma das atividades acontecerá dentro da unidade móvel: no caminhão, os alunos entrarão na câmera escura, um ambiente que simula como funciona uma câmera fotográfica por dentro. Os alunos aprenderão, na prática, sobre a formação da imagem e incidência da luz.



Segundo a organização do evento, as fotografias produzidas pelos alunos durante a oficina online serão impressas e transformadas em uma linda exposição. Ela será construída em formato de lambe-lambe e estará aberta para a visitação de toda a comunidade.



O projeto que acontece nesta segunda-feira (23), na Praça Três Poderes, das 9h às 14h, contou com a participação dos alunos da EM Adérito Gomes Gouveia, em São João de Meriti, e seguirá todas as orientações da OMS para prevenção da Covid-19.