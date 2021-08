Prefeito Dr. João prestigia o segundo dia do Prefeitura no seu Bairro, no Morro do Castelinho - Divulgação

Publicado 20/08/2021 13:16

Nesta sexta-feira (20), acontece o segundo dia do projeto Prefeitura no seu Bairro, no Morro do Castelinho, em Éden. Só no primeiro dia, mais de mil pessoas foram atendidas. A ação faz parte do cronograma de comemoração dos 74 anos de emancipação da cidade que, desde o início da semana, está com diversas atividades pelo município. O evento acontece até às 15h de amanhã (21).



No local, a Secretaria de Trabalho e Renda, por exemplo, está ofertando a isenção e emissão de identidade e auxílio à população na ativação da carteira de trabalho digital, o que tem deixado a tenda da pasta bem movimentada.

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira, acompanhou tudo de perto neste segundo dia da ação e falou que “tem sido dias de muito trabalho e entrega de carinho a nossa população”.



Com olhares para a terceira edição, o prefeito já informou que a comunidade da Vila Ruth, que fica no Jardim Botânico, receberá o projeto. O evento desta sexta-feira também contou com a presença do deputado estadual Valdecy da Saúde, vereadores, e secretários meritienses.



Ao todo, 14 secretarias estão envolvidas no projeto: Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos, Ambiente e Sustentabilidade, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e Trabalho e Renda.



O evento da Prefeitura de Meriti acontece até o sábado, dia 21, sempre a partir das 10h, na Rua Maria das Dores de Andrade, em Éden.

