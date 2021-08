Novos leitos de UTI no Hospital Municipal de São João de Meriti - Divulgação/Beto Franzen

quarenta e oito novos casos confirmados de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 11.604 casos positivos da doença. No número de óbitos, 1.184, houve um aumento de oito registros desde a última atualização.

No Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 60%, nesta quinta. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 156 e podem ser descartados 5251 casos.

Vacinômetro

Até o momento, 184.528 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados. São eles: Profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias e drogarias e a população em geral com mais de 27 anos.

