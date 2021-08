Da esquerda para a direita: vereador Jeferson Martin, superintendente municipal da Mulher Liliana Castro, vereador Rodrigo Pit, subsecretária da Melhor Idade Márcia Real, vereador Renato Pimenta, coordenadora do Empoderadas Erica Paes, secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial Roberta Queiroz, secretário de Educação José Carlos, superintendente estadual de Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas Jovita Belford, secretário executivo de Governo Marcos Reis, subsecretário de Igualdade Racial Marcelo Rosa, vereador Kbça - Divulgação

Da esquerda para a direita: vereador Jeferson Martin, superintendente municipal da Mulher Liliana Castro, vereador Rodrigo Pit, subsecretária da Melhor Idade Márcia Real, vereador Renato Pimenta, coordenadora do Empoderadas Erica Paes, secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial Roberta Queiroz, secretário de Educação José Carlos, superintendente estadual de Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas Jovita Belford, secretário executivo de Governo Marcos Reis, subsecretário de Igualdade Racial Marcelo Rosa, vereador KbçaDivulgação

Publicado 18/08/2021 17:28

Na promoção do, a Secretaria dede São João de Meriti realizou na Praça dos Três Poderes uma ação em parceria com o projeto, visando o combate à violência de gênero. O objetivo dafoi informar quais são as principais situações de risco e de que forma as mulheres podem sair delas. A iniciativa também promoveu a consciência dos direitos e as leis de proteção.Erica Paes, coordenadora do projeto, levou uma palestra que alertou sobre a necessidade do engajamento de todos quando o assunto é. Em entrevista, ela falou: “A luta é muito grande. Somos o quinto país que mais mata mulheres, mas temos buscado combater.”O secretário Dinho Meriti, de Esporte e Lazer, comentou que “a gente precisa abraçar essa causa do combate à violência. É covardia sabermos que no mundo que a gente vive hoje ainda tem homens que batem em mulheres.” O secretário encerrou sua fala dizendo que “esse evento é também importante para mostrar para nós homens que não podemos, de maneira nenhuma, agredir as mulheres”.Vale reforçar que a Prefeitura de São João de Meriti possui um espaço estratégico para o enfrentamento à violência contra as mulheres. O serviço é feito com atendimento multidisciplinar a vítimas, promoção e fomento de atividades, oficinas, ações e cursos. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher () fica na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud,122, Jardim Meriti. Informações pelos telefones 2651-1198 e 2662-7626.