A PM encontrou dentro da mochila do acusado farto material entorpecente, um rádio transmissor e um caderno com anotações do tráfico - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 17/08/2021 21:01

21ºBPM prenderam em flagrante um suspeito, que não teve a identidade revelada, com grande quantidade de drogas e suspostamente integrava o tráfico na Comunidade Bacia de Éden.

Policiais Militares do São João de Meriti ) prenderam em flagrante um, que não teve a identidade revelada, com grande quantidade dee suspostamente integrava ona Comunidade Bacia de éden.

Uma equipe estava em patrulhamento pela Rua Oscar Santa Maria, em Éden, quando avistou o indivíduo em atitudes suspeitas. Com a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos PMs.



Com o acusado, foi encontrada uma mochila contendo material entorpecente, um rádio transmissor e um caderno com anotações do tráfico.



Diante dos fatos, os policiais militares procederam a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para apresentação da ocorrência e onde o acusado permaneceu preso.

