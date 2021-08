Secretários municipais e autoridades estiveram presentes na comemoração - Beto Franzem

Secretários municipais e autoridades estiveram presentes na comemoraçãoBeto Franzem

Publicado 17/08/2021 20:45

A reinauguração do posto Almir Gonçalves Silva, Unidade Básica de Saúde que atende munícipes dos bairros Parque José Bonifácio, Venda Velha, Vilar dos Teles e região, completou um ano, na última semana. No local, são atendidas as especialidades de clínico geral, ginecologia, pediatra, vacinas em geral (exceto covid-19), fisioterapia, pré-natal, preventivo e planejamento familiar.



De acordo com a pasta, ao todo, 18 funcionários, entre enfermeiros, médicos e agentes comunitários de saúde, realizaram mais de 2.000 preventivos, aplicaram 6 mil vacinas, com um total de 5.000 atendimentos durante o primeiro ano da unidade, o que contabiliza cerca de 4.000 famílias atendidas.



Publicidade