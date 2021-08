Dois supermercados em São João de Meriti foram flagrados com irregularidades - Divulgação

Dois supermercados em São João de Meriti foram flagrados com irregularidadesDivulgação

Publicado 13/08/2021 17:36

Procon Estadual do Rio de janeiro realizou a Operação Alimento legal e flagrou irregularidades em dois supermercados de

Nesta semana, oEstadual do Rio de janeiro realizou ae flagrouem dois supermercados de São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Houve descarte de produtos impróprios para o consumo no Prezunic (13,5 kg) e Rede Economia (51,464 kg).

A ação Coordenada pela autarquia Procon-RJ com o apoio do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Secretaria Estadual de Fazenda apurou denúncias de consumidores e do Ministério Público Estadual.



Os fiscais do IPEM também identificaram irregularidades na aferição da balança de um dos caixas do Prezunic de São João de Meriti. A unidade da Rede Economia do mesmo bairro foi notificada pela Secretaria de Fazenda a apresentar nota fiscal de uma marca de whisky para comprovar a origem do produto.



Por fim, os policiais da DECON conduziu para a delegacia o responsável pela Rede Economia de São João de Meriti.

