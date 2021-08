Valdecy da Saúde acompanhado dos deputados Doutor Deodalto e Val Ceasa em Italva, no Noroeste Fluminense - Divulgaçaõ

Publicado 13/08/2021 17:02 | Atualizado 13/08/2021 17:04

Na manhã desta sexta-feira (13), o meritiense e deputado Valdecy da Saúde visitou o noroeste do Estado do Rio para ver de perto a situação dos agricultores rurais da região. Na cidade de Italva, Valdecy, acompanhado dos deputados Doutor Deodalto e Val Ceasa, visitaram a Emater, empresa que presta assistência e fornece capacitação técnica ao produtor, e a Copafi, cooperativa dos agricultores.



“O objetivo é levar melhorias para toda essa região com maquinaria moderna, estrutura e capacitação ao pequeno agricultor”, relatou Valdecy da Saúde.



O Diretor da Emater, funcionário concursado Marconi Resende, reforçou a importância de receber parlamentares interessados em entender e conhecer melhor a agricultura do Estado com o objetivo de dar um suporte.



Valdecy da Saúde comenta que viabilizar políticas públicas para o setor, irá fomentar a competitividade e dar esperança aos agricultores, que são fundamentais, não só na produção, mas em toda a cadeia econômica e social do Rio de Janeiro.

