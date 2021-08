O Estratégia de Saúde da Família Vila Norma está localizado na Rua Higino Marzo, 145, Vila Norma, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - BETO FRANZEM

Publicado 12/08/2021 18:16

Após dois meses depara melhor atender a população, a Prefeitura de São João de Meriti reinaugurou o posto, na Vila Norma. Nas mudanças, a parte elétrica e hidráulica foram revisadas com ênfase no sistema de refrigeração, o local recebeu nova pintura e os ambientes internos foram reorganizados para dar mais espaço e conforto aos pacientes e profissionais.

De acordo coma pasta, a unidade, que atende em média 120 pessoas por dia, possui também atendimentos de odontologia e de fisioterapia. A reforma anterior foi concluída em julho de 2019.



A reinauguração contou com a presença do prefeito do município, Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, de vereadores, da secretária de Saúde Marcia Lucas e demais secretários BETO FRANZEM



Dr. João comentou sobre a entrega do posto à população: “Seguimos com muita determinação para tornar a Saúde em São João de Meriti uma referência. Fomos em 2020, segundo o Ministério da Saúde, a segunda cidade do Brasil (acima de 200 mil habitantes) que mais investiu em saúde e vamos continuar com todo esse trabalho neste segundo mandato”.

O Estratégia de Saúde da Família Vila Norma está localizado na Rua Higino Marzo, 145, Vila Norma, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



