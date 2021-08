Meriti participa de mutirão de atendimento do Detran neste sábado (14) - Divulgação

Meriti participa de mutirão de atendimento do Detran neste sábado (14)Divulgação

Publicado 12/08/2021 16:38

Detran de mutirão de serviços do departamento, com vagas para a emissão da carteira de identidade e veículos. Para garantir uma espaço, o usuário deverá agendar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.

O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.



Os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, serão oferecidos das 8h às 13h. Já para a emissão da carteira de identidade, o atendimento será das 8h às 16h.



A novidade desta edição é a solicitação das carteiras SEAP, que podem ser adquiridas no Posto de Meriti.



“Estamos indo para o 37º mutirão e a demanda reprimida está diminuindo. Vamos continuar oferecendo vagas extras até a normalização dos serviços. E pedimos aos usuários que, se possível, desmarquem o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.





