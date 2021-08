O 21º BPM apreendeu 450 Pinos de cocaína, 160 Trouxinhas de maconha e 36 Pedras de crack - Reprodução/ Facebook

Publicado 12/08/2021 22:00

Policiais Militares do São João de Meriti ) prenderam em flagrante um, que não teve a identidade revelada, em posse de uma sacola repleta de. A abordagem policial foi realizada no bairro Engenheiro Belford, próximo aSegundo informações da PM, o indivíduo suspeito caminhava pela rua com a sacola nas mãos. Após suspeita da equipe e realizada abordagem, foram encontradas anotações referentes ao tráfico e uma certa quantidade de material entorpecente: 450 Pinos de cocaína, 160 Trouxinhas de maconha e 36 Pedras de crack.Diante dos fatos, a guarnição conduziu o mesmo a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, onde o mesmo permaneceu preso por tráfico.