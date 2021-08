o Deputado Estadual Valdecy da Saúde, o Secretário Estadual de Transporte, deputado Juninho do pneu, e o Secretário Municipal de Transportes de Meriti, Bebeto da Veggi - Divulgação

Publicado 16/08/2021 18:33

Com a finalidade de levar, em São João de Meriti , Na Baixada Fluminense, o Deputado Estadual, o Secretário Estadual de Transporte, deputado Juninho do pneu, e o Secretário Municipal de Transportes de Meriti, Bebeto da Veggi, participaram, nesta segunda-feira (16), de umaprodutiva, tratando e conversando sobre as novidades na via.