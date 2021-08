Suspeito é preso em São João de Meriti - Reprodução da internet

Publicado 13/08/2021 19:45

Policiais civis prenderam umem flagrante porde arma de fogo em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. O indivíduo, que não teve a identidade divulgada, foi capturado pro agentes da(Meriti).De acordo com os agentes, o autor foi à delegacia e se apresentou como agente de inteligência do Ministério Público Federal, solicitando informações sobre um crime ocorrido em agosto deste ano. Ao ser pedida sua identificação, ele não apresentou nenhumaque comprovasse seu cargo.Na delegacia, policiais verificaram que ele já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo, foram até o carro dele e encontraram a pistola. De acordo com os agentes, o autor possuía o registro da arma, mas não tinha autorização para utilizá-la.Após a ação, ele foi encaminhado ao, onde ficará à disposição da Justiça.