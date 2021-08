A imunização vai acontecer na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, das 8h às 12h - Divulgação/ PMSJM

A imunização vai acontecer na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, das 8h às 12hDivulgação/ PMSJM

Publicado 13/08/2021 19:32 | Atualizado 13/08/2021 19:34

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, continua com a campanha dode vacinação dadas vacinas Astrazeneca e de Coronavac, neste sábado (14), além da aplicação da primeira dose na população com. A imunização vai acontecer na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, dasA pasta reforça que o Centro de Saúde Doutor Aníbal Viriato de Azevedo também vai aplicar a segunda dose, apenas da Astrazeneca, das 8h às 12h.Ouro lembrete importante é sobre o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Astrazeneca que foi reduzido e está valendo para quem se vacinou a partir do dia 13 de julho.Em Meriti, para receber o imunizante é preciso apresentar RG e CPF ou cartão do SUS. A secretaria relembra que é importante completar o esquema vacinal e continuar respeitando os protocolos de segurança no combate à covid-19.