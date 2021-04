Reunião sobre melhorias no BRT com o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (DEM), a Comissão de Transportes e o prefeito Eduardo Paes Eduardo Barreto

Publicado 06/04/2021 08:10

Rio - A Câmara de Vereadores discute, na manhã desta terça-feira, um projeto de lei que autoriza Prefeitura do Rio a investir recursos próprios no sistema BRT, que está sob intervenção desde o dia 22 de março. Durante uma reunião com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na segunda-feira, Carlo Caiado pediu para que a Secretaria de Transportes redesenhasse as estações do BRT

O projeto poderá entrar em pauta já na sessão das 16h, em regime de urgência, se houver consenso entre as bancadas.

A proposta autoriza que a prefeitura aporte recursos na melhoria do sistema enquanto durar a intervenção, que tem prazo de 180 dias, até o início de setembro, quando deverá ser feita uma nova licitação para definir o operador do BRT. Um dos artigos do projeto determina que a atual concessionária, a BRT Rio, deverá compensar a prefeitura pelos investimentos que serão feitos no período.

Aumento da frota de ônibus



No projeto apresentado pela Prefeitura do Rio aos vereadores, os técnicos citam que pretendem dobrar a frota de ônibus até setembro. Em março, quando a prefeitura interviu no BRT, haviam 297 articulados nas garagens, sendo: 56 inoperantes (investimento de 300.000/BRT e prazo 6 meses), 94 veículos tecnicamente retidos (médio investimento e prazo até 3 meses), 27 veículos tecnicamente retidos com baixo investimento e possibilidade de retorno mais rápido à operação, 120 veículos em operação e 67% de índice de quebras.



Metas estabelecidas pela Prefeitura



Início de Abril 150 BRTs

Início de Maio 173 BRTs

Início de Junho 199 BRTs

Início de Julho 223 BRTs

Início de Agosto 223 BRTs

Início de Setembro 241 BRTs