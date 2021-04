Reunião sobre melhorias no BRT com o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (DEM), a Comissão de Transportes e o prefeito Eduardo Paes Eduardo Barreto

Por *Thalita Queiroz e Luisa Bertola

Publicado 05/04/2021 16:57 | Atualizado 05/04/2021 17:46

Rio - O presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (DEM) e a Comissão de Transportes da Casa solicitaram à Prefeitura do Rio um esboço detalhado sobre os recursos que serão necessários para melhorar o sistema do BRT, que se encontra atualmente em estado precário. Durante uma reunião com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na sede do BRT, na Barra da Tijuca, na manhã desta segunda-feira (05), Carlo Caiado pediu para que a Secretaria de Transportes redesenhasse as estações do BRT.



"É fundamental que a população tenha um transporte de qualidade. Vamos acompanhar de perto esse pedido que fizemos durante a reunião com os técnicos e o prefeito. Ainda essa semana queremos um esboço mais detalhado sobre os recursos e aportes para o projeto ser amplo", disse o presidente da Câmara Municipal.

"O BRT virou um problema de saúde pública, e a Câmara precisa participar dessa intervenção. O diagnóstico já foi feito; é preciso cortar custos, rever contratos altos e realizar uma auditoria para detalhar o fluxo de caixa dos últimos anos. Temos um BRT em ponto morto, precisamos colocá-lo para andar o mais rapidamente possível", disse Felipe Michel, vice-presidente da Comissão de Transportes da Câmara.



Câmara do Rio vai votar projeto que autoriza Prefeitura a investir no sistema



Após reunião no centro de operações do sistema, onde foi apresentado o cenário preocupante encontrado pela interventora Cláudia Secin, a Prefeitura do Rio encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores do Rio nesta segunda-feira (05), solicitando a realização de investimento com recursos próprios para a melhoria do sistema de BRT, que está sob intervenção desde o dia 22 de março.



O projeto será discutido pelos líderes partidários na manhã desta terça-feira (06), e poderá entrar em pauta já na sessão das 16h, em regime de urgência, se houver consenso entre as bancadas. A proposta autoriza que a prefeitura aporte recursos na melhoria do sistema enquanto durar a intervenção, que tem prazo de 180 dias, até o início de setembro, quando deverá ser feita uma nova licitação para definir o operador do BRT. Um dos artigos do projeto determina que a atual concessionária, a BRT Rio, deverá compensar a prefeitura pelos investimentos que serão feitos no período.



Situação no sistema BRT segue caótica para os trabalhadores



Na manhã desta segunda-feira (5), imagens de enormes filas voltou a se repetir, dessa vez na estação do BRT de Madureira, Zona Norte do Rio. Imagens registradas pelo RJTV1 mostraram pessoas aglomeradas, sem nenhum distanciamento, entrando em ônibus lotados. Passageiros relataram que enfrentar filas quilométricas já é rotina para eles.

Filas enormes na estação do BRT em Madureira, Zona Norte do Rio Reprodução/TV Globo

Este é o reflexo dos números exibidos pela Prefeitura do Rio durante a reunião com a Câmara Municipal, nesta segunda-feira. De acordo com o balanço disponibilizado pela prefeitura, há 120 veículos em operação e 297 nas garagens. Dos articulados parados, 56 necessitam de maior investimento e um prazo de seis meses para voltar a operar, 94 precisam de médio investimento, com prazo de até três meses, e 27 de baixo investimento. Foram apresentadas fotos das garagens e também das estações. Há 88 abertas e 46 fechadas.



Segundo o levantamento feito pela prefeitura, o faturamento do sistema caiu 43% em um ano. Entre as primeiras medidas adotadas para reverter este quadro estão a rescisão imediata de treze contratos e a renegociação de outros quarenta e quatro.

De acordo com o Professor da UERJ e especialista em transportes, Alexandre Rojas, o BRT tem falhas no projeto original, pois a demanda é maior do que a capacidade. “Resolver esse problema é essencial, uma vez que ali deveria ter um transporte sob trilhos, o que é muito caro. A prefeitura na ocasião não tinha dinheiro para fazer esse modal corretamente”, analisou o professor da UERJ.



Para o especialista, o que se pode fazer neste momento é aumentar a quantidade de ônibus, implementar uma fiscalização para evitar a evasão e promover melhorias na via. “O asfalto tem que estar sem irregularidades e a fiscalização e o aumento da frota devem ser imediatas”, disse o professor Alexandre Rojas.



Aumento da frota de ônibus



No projeto apresentado pela Prefeitura do Rio aos vereadores, os técnicos citam que pretendem dobrar a frota de ônibus até setembro. Em março, quando a prefeitura interviu no BRT, haviam 297 articulados nas garagens, sendo: 56 inoperantes (investimento de 300.000/BRT e prazo 6 meses), 94 veículos tecnicamente retidos (médio investimento e prazo até 3 meses), 27 veículos tecnicamente retidos com baixo investimento e possibilidade de retorno mais rápido à operação, 120 veículos em operação e 67% de índice de quebras.



Metas estabelecidas pela Prefeitura



Início de Abril 150 BRTs

Início de Maio 173 BRTs

Início de Junho 199 BRTs

Início de Julho 223 BRTs

Início de Agosto 223 BRTs

Início de Setembro 241 BRTs

Intervenções no BRT Rio

De acordo com o BRT Rio, uma das principais medidas tomadas pela equipe de intervenção foi o reforço da operação da frota de articulados com a criação de uma linha eventual, que utiliza ônibus comuns, no trajeto entre Santa Cruz e Alvorada nos horários de pico da manhã (4h às 8h) e da tarde (16h às 20h), com paradas para embarque nas estações General Olímpio, Gastão Rangel, Cajueiros, Curral Falso, Santa Veridiana e Vendas de Varanda. Segundo a assessoria, objetivo é a redução do número de passageiros que embarcam no BRT nessas estações.



"Além disso, a equipe de intervenção está fazendo a manutenção corretiva dos articulados e empenhada no processo de aquisição de peças para o conserto dos veículos articulados que tenham condições de voltar a circular em menos tempo. Outras informações sobre a intervenção do BRT estão sendo finalizadas e devem ser apresentadas ainda nesta semana", informou o BRT Rio em nota.

*Estagiárias sob supervisão de Thiago Antunes