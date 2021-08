Campanha de doação de sangue acontece entre os dias 15 e 17, no Shopping Grande Rio - Divulgação

Campanha de doação de sangue acontece entre os dias 15 e 17, no Shopping Grande RioDivulgação

Publicado 14/08/2021 18:55

Entre os diasde agosto, o, em São João de Meriti , vai realizar uma ação deem parceria com o Grupo Hum. A equipe, composta por profissionais da saúde, fará as coletas em uma loja exclusiva do empreendimento, localizada. O atendimento será por ordem de chegada, no domingo das 13h às 19h, segunda e terçaPara doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e estar bem de saúde. Osdeverão apresentar um documento de identidade oficial com foto. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais.da ação é incentivar a doação e reforçar o estoque de sangue, além de chamar a atenção para a importância de doar sangue regularmente para salvar vidas.