A data limite para participação no concurso cultural da Transportes Flores é 17 de agostoReprodução

Publicado 16/08/2021 18:04

Flores, com sede em Meriti, na Baixada Fluminense, lançou um concurso cultural que premiará um de seus clientes ou colaboradores que postar a melhor foto que represente a cidade de74 anos do município. A data limite para participação é 17 de agosto.

Uma da regras do concurso é que a foto deve ser autoral e postada no Instagram ou Facebook, usando a hashtag da promoção, #AmoMuitoABaixada. O resultado sai no dia 18 de agosto e a pessoa vencedora do concurso ganhará um kit de viagem, com mala, travesseiro para pescoço, garrafa térmica, nécessaire e outros acessórios.



A ação faz parte da campanha da empresa de valorização da Baixada e dos locais onde operam as linhas de ônibus.



Confira todas as regras do concurso cultural da Transporte Flores



1) Cada usuário pode participar com uma foto

2) As fotos devem ser postadas em perfil aberto no Instagram e/ou públicas no Facebook

3) As postagens devem marcar a empresa e ter a #AmoMuitoABaixada

4) Os usuários têm que ter disponibilidade para falar no telefone e responder contato via inbox

5) O perfil no Instagram deve estar aberto enquanto durar a promoção (2/8 até 17/8)

6) O perfil deve seguir a Flores

7) Promoção válida para clientes e colaboradores do grupo JAL

8) A promoção é válida até 17 de agosto de 2021

9) O kit viagem deverá ser retirado na garagem da empresa a partir do dia 18/8 e o vencedor será anunciado nas redes oficiais da empresa

10) Todas as fotos postadas poderão ser usadas para ações publicitárias da empresa

