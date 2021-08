O evento da Prefeitura de Meriti acontece até o sábado, dia 21, sempre a partir das 10h, na Rua Maria das Dores de Andrade, em Éden - Beto Franzen

Começou nesta quinta-feira (19), a segunda edição do Prefeitura no seu Bairro, no Morro do Castelinho, em Éden. O evento, que leva diversos serviços até a população meritiense, tem o objetivo de atender às demandas existentes nos bairros e nas comunidades do município.



Ana Beatriz, moradora do Castelinho, disse que o programa é bastante útil: "Fiquei bem feliz ao saber que o Prefeitura no seu Bairro seria aqui, pois fica mais fácil pra mim. O atendimento é maravilhoso e consegui resolver alguns problemas”.

Mais de 20 tendas estão ofertando serviços para a população Divulgação



Diversas tendas estão no local, cada uma ligada a uma secretaria. O atendimento da Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, oferece aos moradores serviços como: vagas remanescentes nas unidades municipais com encaminhamento, orientação e esclarecimento sobre escolas particulares, informações sobre autorização de escola particular e solicitação de históricos escolares de escolas extintas.



Já a pasta da Saúde está oferecendo mais de 20 serviços, como vacinação contra a gripe, atendimento odontológico e muitos outros. Ao todo, são 12 secretarias envolvidas, de Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos e Trabalho e Renda. A prefeitura também está fazendo obras de drenagem e asfaltando ruas.

O evento da Prefeitura de Meriti acontece até o sábado, dia 21, sempre a partir das 10h, na Rua Maria das Dores de Andrade, em Éden.

