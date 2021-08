Deputado Valdecy da Saúde marca presença na segunda edição do Prefeitura no seu Bairro, em Éden - Divulgação

Deputado Valdecy da Saúde marca presença na segunda edição do Prefeitura no seu Bairro, em ÉdenDivulgação

Publicado 19/08/2021 17:19

74 anos de serviços públicos para os moradores da Comunidade do Castelinho, em Éden. A segunda edição do "Prefeitura no seu Bairro" está ofertando diversos serviços da Administração Pública aos moradores. O evento acontece até o próximo sábado, dia 21.

Na semana do aniversário dede São João de Meriti , a prefeitura comemora levandopara os moradores da, em Éden. A segunda edição do "" está ofertando diversos serviços da Administração Pública aos moradores. O evento acontece até o próximo sábado, dia 21.

Nesta manhã (19), o deputado Valdecy da Saúde representou o governador Cláudio Castro na abertura do evento e ressaltou a importância dos serviços estarem mais perto da população e o trabalho que faz junto ao governo estadual para buscar parcerias em prol das mudanças necessárias para melhorar, de verdade, a qualidade de vida de todos os fluminenses.



Publicidade

“Agradeço ao Prefeito Dr. João, secretários e vereadores por todo empenho e dedicação. Sem vocês, nada seria possível. Agradeço também ao governador Cláudio Castro, por estar com os faróis focados para a Baixada Fluminense”, discursou o Deputado.



Diversas Secretarias Municipais estão presentes no evento para atender à população local Divulgação

Publicidade

No local, as Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade, Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Indústria e Comércio, Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos e Trabalho e Renda estarão presentes para atender à população local.



Além destes, o Governo do Estado trará os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Trabalho.



Prefeitura no seu Bairro segunda edição



Dias: 19, 20 e 21 de agosto, das 10h às 15h

Local: Rua Maria das Dores de Andrade, Éden – Morro do Castelinho.



Publicidade