Candidato a prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira conversou com moradores do Castelinho, em Éden. Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 13:10 | Atualizado 27/11/2020 13:28

intimidações em determinadas áreas da cidade dominadas pelo tráfico de drogas, nas últimas semanas, o candidato a prefeito de Léo Vieira, conversou com moradores do Castelinho, em Éden, e procurou saber se o mesmo vem acontecendo com a população Após sua equipe de campanha sofrer, nas últimas semanas, o candidato a prefeito de São João de Meriti conversou com moradores do Castelinho, em Éden, e procurou saber se o mesmo vem acontecendo com a população

Na região, várias barricadas colocadas pelos traficantes nas ruas retiram da população o seu direito de ir e vir, atrapalhando o dia a dia do morador. Em vídeo publicado em sua rede social, Léo comprovou tais ações e disse que a cidade necessita não é de confronto, mas de educação, saúde, saneamento básico e esporte.

Na última segunda-feira, 23, o representante, junto de seu vice, registrou ocorrência referente ao caso na 64ª Delegacia de Polícia alegando que traficantes e milicianos estão impedindo que seu material de campanha chegue até algumas comunidades do município chefiadas pelo Comando Vermelho e atrapalhando o dia a dia do morador.

“A mudança nesse município é a mudança do bem. Temos que valorizar as famílias, as pessoas de bem. Sou contra o tráfico e as milícias, e favor da educação. Sou contrário às barricadas e favorável à mobilidade da população, que não pode ficar sitiada. Precisamos levar esporte para que as crianças aliem os estudos ao lazer, e não tenham tempo de pensar em coisas erradas. Precisamos que São João de Meriti tenha saneamento básico de qualidade, água em todas em casas”, disse Léo Vieira.