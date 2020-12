Polícia Militar prende quatro criminosos e apreende pistolas em Meriti Reprodução/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 16:43

Nesta quarta-feira (9), a equipe da Polícia Militar de Meriti (21º BPM) realizou uma operação na comunidade Beira Rio, que terminou com quatro criminosos presos. Dois foram capturados após confronto com a PM, um terceiro em posse de um rádio transmissor e um quarto com um saco plástico contendo material entorpecente.

De acordo com os relatos da PM, uma guarnição estava em serviço, com vistas a redução da criminalidade no município, quando teve a atenção voltada para quatro indivíduos, sendo dois armados. Neste momento, a equipe foi ataca a tiros e revidou a injusta agressão.

Após o confronto, foi realizada buscas pelo local e os policiais encontraram dois criminosos baleados, um terceiro em posse de um rádio transmissor e o quarto com material entorpecente.

Diante dos fatos, os policiais conduziram todos para a Delegacia e apresentaram a ocorrência.

Na operação, a polícia apreendeu duas pistolas, nove rádios transmissores e drogas.

