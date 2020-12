Cátia Ferreira, fisioterapeuta especialista em uroginecologia da unidade Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 18:34

Pacientes e funcionários do setor de fisioterapia pélvica do Posto de Saúde da Vila São João, em Meriti, realizaram um encontro nesta quarta-feira (9) para comemorar o sucesso do tratamento no município que vem sendo realizado desde 2017. A especialidade é responsável por fortalecer o assoalho pélvico, evitando problemas causados pela perda de força naquela região, como incontinência urinária. Os pacientes que mais procuram o tratamento são os que passaram por doenças como câncer (oncologia também funciona na unidade).

De acordo com a Prefeitura, São João de Meriti foi o primeiro município da Baixada Fluminense a implementar o serviço, que é totalmente custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de ser uma das poucas cidades a oferecer o tratamento.

Setor de fisioterapia pélvica do Posto de Saúde da Vila São João é destaque em Meriti Divulgação/ PMSJM

Embora a maior parte dos pacientes sejam mulheres, homens também precisam do serviço, como é o caso do aposentado José Vieira (78), que operou câncer de próstata em março deste ano. Emocionado, ele relatou que o atendimento da equipe, especialmente da fisioterapeuta Cátia, foi essencial na sua recuperação:

“Depois de uma longa procura eu achei a fisioterapia pélvica em São João. Cheguei aqui em julho usando fralda e tive uma melhora muito grande, nem uso mais. A Drª Cátia foi um anjo na minha vida”, contou emocionado.

Aposentado José Vieira (78), que operou câncer de próstata em março deste ano na Unidade. Divulgação/ PMSJM

Por sua vez, Cátia Ferreira, fisioterapeuta especialista em uroginecologia da unidade, falou sobre o sucesso dos tratamentos: “2020 tem sido um ano muito difícil, um ano de perdas para muitos. Chegarmos bem até aqui e com o sucesso no tratamento dos nossos pacientes, isso é um motivo a ser celebrado”, disse.

A pasta informa para nossos leitores que quem precisar do atendimento pode comparecer direto ao Posto de Saúde da Vila São João, que fica na Rua Euclides da Cunha, s/nº, Vila São João, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

