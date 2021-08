O acusado foi encaminhado a 54º Delegacia Policial - Reprodução

Publicado 20/08/2021 19:44

Policiais militares do, em São João de Meriti , prenderam em flagrante um, que não teve a identidade revelada, com fartoe um rádio transmissor. A captura foi realizada durante patrulhamento no bairroAinda segundo o, 209 embalagens de maconha, 171 sacolés de pó e 24 pedras de crack foram encontradas com o criminoso preso na Rua Sérgio de Menezes.Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para onde o indivíduo foi levado e permaneceu preso.