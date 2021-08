Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/PMSJM

Prefeitura de São João de MeritiDivulgação/PMSJM

Publicado 20/08/2021 18:08 | Atualizado 20/08/2021 18:20

74 anos de emancipação. A cidade comandada atualmente pelo Prefeito Dr. João Ferreira Neto concentra a maior densidade populacional da América Latina, cerca de 13 mil habitantes por Km², o que lhe rendeu o apelido de “Formigueiro das Américas”.

São João de Meriti, na Baixada Fluminense, completa neste sábado (21), 74 anos de emancipação.

Em sua economia e atividades, Meriti se destaca no setor de comércio e serviços, ganhando pontos por sua posição geográfica privilegiada e estratégica, cortada pela Via Dutra e fazendo divisa com cinco municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, Belford Roxo e Mesquita. Destaque também para os centros comerciais, tais como: Vilar dos Teles (antigamente chamada de Capital do Jeans), o Centro, Coelho da Rocha, Éden, Jardim Meriti e o Shopping Grande Rio, entre outros.

Igreja da Matriz, referência na cidade de São João de Meriti. Reprodução



"São João de Meriti é o meu lugar, a cidade que eu amo. Vivo aqui com minha família e fiz muitos amigos desde quando atendia a população como médico. Todos os bairros têm suas peculiaridades e histórias, as pessoas se conhecem, se falam, fazem exercícios nas praças e é especial, de tão bonito, o nascer e o pôr do sol em São João. O Centro da cidade com a praça, o calçadão tão movimentado e a Igreja da Matriz, são símbolos importantes do município. Também temos Vilar dos Teles, lugar que sempre teve uma vocação enorme para o comércio. Jardim Meriti, onde eu moro e onde está a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o Fórum, entre outros, disse emocionado o Prefeito Dr. João.



Em celebração aos 74 anos de Meriti, a Prefeitura realiza a segunda edição do projeto Prefeitura no seu Bairro, no Morro do Castelinho, em Éden. O evento, além de levar diversos serviços à população, tem atendido às demandas das comunidades. Ao todo, são 14 secretarias envolvidas, de Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos, Ambiente e Sustentabilidade, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e Trabalho e Renda. Só no primeiro dia, mais de mil pessoas foram atendidas.

Recentemente, o município ganhou destaque conquistando a segunda colocação como a cidade com maior porcentagem na geração de empregos em maio de 2021. De acordo com balanço publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), São João de Meriti, além de segundo município na Baixada, é o oitavo do Estado a gerar mais empregos no mês. Destaque para a inauguração da primeira loja da rede Magazine Luiza, em Vilar dos Teles, onde 90% de seus funcionários são moradores de Meriti.



"Estou no primeiro ano do segundo mandato e temos trabalhado muito, muito mesmo para que São João avance ainda mais. A parceria com o governador Claudio Castro, com os vereadores e com o deputado estadual Valdecy da Saúde tem nos deixado ainda mais fortes. A cidade está atraindo grandes empresas e, com isso, gerando empregos. Somos o quinto município do estado que mais aplica recursos de impostos em qualidade de vida para a população. Há obras em toda a cidade e temos feito grandes ações nas comunidades levando serviços, obras e infraestrutura. São João faz 74 anos e eu quero que todo meritiense tenha orgulho de morar aqui", finalizou Doutor João.





Nilópolis, a Princesinha da Baixada



Neste sábado (21), também comemora-se o aniversário da Princesinha da Baixada, Nilópolis. O município, emancipado em 21 de agosto de 1947 e que já foi a Fazenda São Mateus e também já teve o nome de Engenheiro Neiva, quando era distrito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem, aproximadamente, 150 mil habitantes e se destaca em sua boa infraestrutura de serviços e total urbanização.



Atualmente, a cidade cresceu e se destaca pelo seu alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), sendo o maior de toda a Baixada e o 9º do Estado do Rio de Janeiro. O município tem como prefeito Abraão David Neto, o Abraãozinho, também conhecido por muitos pela longa história da família Abraão na cidade.



Na Baixada Fluminense, Nilópolis completa 74 anos neste sábado (21) Reprodução

O turismo e a cultura do município são reconhecidos pela famosa escola de samba Beija-flor que obtém quatorze títulos do carnaval carioca, e pela reserva do Iguaçu, que corta a cidade. Na parte de Nilópolis, a área de proteção ambiental e área militar possui 10,2 km de extensão e é conhecido pelos nilopolitanos como "Gericinó" ou "Mata", um ótimo atrativo a se conhecer e admirar. Parabéns, Nilópolis.