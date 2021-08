Prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde na segunda edição do Prefeitura no seu Bairro, no Morro do Castelinho - BETO FRANZEN

Prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde na segunda edição do Prefeitura no seu Bairro, no Morro do CastelinhoBETO FRANZEN

74 anos de emancipação neste sábado, 21 de agosto. Para celebrar a data, várias ações culturais, esportivas e educacionais aconteceram ao longo da semana por toda a cidade, como as aulas de artesanato e apresentações de danças, capoeira que aconteceram na Tenda da Praça dos Três Poderes.

Na quinta-feira (19), começou a segunda edição do projeto que tem levado cidadania para as comunidades, o Prefeitura no seu Bairro que, desta vez, foi no Morro do Castelinho, em Éden. Ontem (21), foi o encerramento da edição que superou o número de atendimentos da primeira, 10 mil, realizada no Morro do Prefeito, no Jardim Sumaré.



A missa na Paróquia São João Batista, que fica no Centro da cidade, foi conduzida pelo Bispo Dom Tarcísio BETO FRANZEN

Autoridades municipais participaram de dois encontros pela cidade, o primeiro foi uma missa na Paróquia São João Batista, que fica no Centro da cidade, conduzida pelo Bispo Dom Tarcísio, que trouxe uma mensagem de fé, amor e esperança. Após esse momento, as autoridades presentes se dirigiram até a Câmara dos Vereadores para outra solenidade.



Na Câmara, a recepção foi comandada pelo presidente da casa, Davi Perini Vermelho, o Didê. Na ocasião, estiveram presentes deputados estaduais e federais, parte do secretariado municipal e estadual, a banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e poucos convidados, por conta da pandemia de covid-19. Didê aproveitou para inaugurar o Salão Vereador Luis Fernando Barbosa Ilmo, que faleceu ano passado.

Solenidade na Câmara reuniu autoridades municipais BETO FRANZEN

Em entrevista sobre o aniversário de Meriti, o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira, falou: “estou muito feliz, e eu, o deputado estadual Valdecy da Saúde e toda a nossa equipe. Estamos trabalhando com muito amor, carinho e intensidade para darmos um futuro melhor para a nossa população. Parabéns, São João de Meriti pelos seus 74 anos. Uma cidade jovem, que vai crescer ainda mais.” Disse.

