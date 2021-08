A ação aconteceu por volta das 7h da manhã. Criminosos levaram telefones, a aliança de uma das vítimas e o carro - Reprodução/ Rede Social

Publicado 25/08/2021 18:10

moradores do bairro Vilar dos Teles, em assaltados por bandidos que chegaram em dois veículos iniciando a ação. Todos os passos dos criminosos foram registrados por uma câmera de segurança instalada na rua. Veja. Na manhã desta terça-feira (24), doisdo bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti , forampor bandidos que chegaram em dois veículos iniciando a ação. Todos os passos dos criminosos foram registrados por umainstalada na rua. Veja.

Câmera de segurança registra momento em que moradores são assaltados em Vilar dos Teles, São João de Meriti.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/VGXJYnxviy — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2021





Segundo informações de populares e dados expostos no vídeo, a ação aconteceu por volta das 7h da manhã quando dois moradores estavam, aparentemente, saindo de uma residência e entrando em um veículo. Logo em seguida, dois veículos com bandidos armados aparecem na rua, iniciando a abordagem.

Nas imagens, é possível ver um outro morador de bicicleta se assustando com a atuação dos criminosos e permanecendo imóvel com medo do ocorrido. Uma quarta moradora avista o assalto e foge para outra rua.



Na ação que levou, ao todo, menos de dois minutos, os ladrões levaram telefones, a aliança de uma das vítimas e o carro.

