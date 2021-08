No local do confronto, a PM encontrou e apreendeu uma pistola Glock G19, cal. 9mm, com kit rajada, numeração suprimida, dois carregadores, 32 munições 9mm intactas e um cinto tático - Reprodução/ 21º BPM

Publicado 26/08/2021 18:57

Criminosos confrontaram com Policiais Militares do 21ºBPM, em Parque São Nicolau. Ao fim da troca de tiros, um criminosos foi visto baleado e encaminhado ao Hospital Municipal de Meriti. Segundo o Batalhão, o indivíduo, que não teve a identidade revelada por sigilo, não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Ainda segundo o Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento pela Rua General Olímpio da Fonseca, no Parque São Nicolau, quando foi atacada com vários disparos de armas de fogo vindos de um grupo de criminosos. De imediato, a guarnição revidou a injusta agressão, de forma moderada e com cautela.



Após cessar-fogo, foi realizada uma varredura no local e foi encontrado uma pistola Glock G19, cal. 9mm, com kit rajada, numeração suprimida, dois carregadores, 32 munições 9mm intactas e um cinto tático.



Por fim, a ocorrência foi encaminhada para a DHBF, onde os agentes apresentaram o material apreendido.