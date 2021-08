Agentes removeram as obstruções nos acessos ao Morro do Buraco Quente, Jaqueira e do Amor - Reprodução

Agentes removeram as obstruções nos acessos ao Morro do Buraco Quente, Jaqueira e do AmorReprodução

Publicado 27/08/2021 16:25

21º BPM, em operações para retirada de barricadas em comunidades. Em vídeos publicados nas redes do Batalhão, aproximadamente, dez agentes aparecem trabalhando a favor do cidadão nas comunidades do Morro do Buraco Quente, Jaqueira e do Amor.

Policiais Militares do, em São João de Meriti , promoveram, nesta semana, trêspara retirada deem comunidades. Em vídeos publicados nas redes do Batalhão, aproximadamente, dez agentes aparecem trabalhando a favor do cidadão nas comunidades do Morro do Buraco Quente, Jaqueira e do Amor.

De acordo com a PM, a equipe de Meriti já havia realizado, na última semana, um serviço desobstruindo os acessos ao Morro do Amor. No entanto, criminosos colocaram novamente as barricadas e foi necessária uma segunda ação.



Nas comunidades da Jaqueira e do Buraco Quente, as ações foram executados de forma pacífica, garantindo o direito de ir e vir dos moradores.



A PM reforça que vai continuar combatendo esta prática em bairros onde o tráfico retira e impede a ação do poder público. Em caso de denúncia, ligue para o (21) 3755-1252 ou 99525-3534.

