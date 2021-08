Pistola encontrada com o motorista do caminhão roubado - Divulgação/ 21º BPM

Pistola encontrada com o motorista do caminhão roubadoDivulgação/ 21º BPM

Publicado 29/08/2021 17:19

Policiais Militares do, em São João de Meriti , impediram umda empresa Rica no bairro Jardim Metrópole. Os agentes prenderam o motorista do caminhão roubado e, com ele, foi apreendida umaGlock Cal. 9mm.