Há registros de chuva para até a próxima quarta-feira (01)Foto: reprodução internet

Publicado 30/08/2021 17:22

previsão do tempo para esta semana em alerta para todo a população informando que a cidade receberá, até a próxima quarta-feira, pancadas de chuva de moderada a forte. De acordo com o portal Climatempo, a cidade deve registrar mínima de 18°C e máxima de 32°C nos próximos dias.

para esta semana em São João de Meriti é de dias nublados com aumento de nuvens durante a tarde e possibilidades de chuva à noite. A Defesa Civil municipal emitiu umpara todo a população informando que a cidade receberá, até a próxima quarta-feira, pancadas de. De acordo com o portal Climatempo, a cidade deve registrar mínima de 18°C e máxima de 32°C nos próximos dias.

“Pedimos aos moradores de áreas de risco que fiquem atentos aos nossos avisos no Facebook e ás notícias das condições de tempo disponíveis da mídia em geral. Em caso de emergência, ligue 199”, informou a Defesa Civil.



Previsão do Tempo



Nesta terça-feira, dia 31, o dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, com chuva a qualquer hora. Na quarta (01), sol e muitas nuvens à tarde, temperaturas entre 20ºC e 26ºC.



Na quinta-feira (02), a cidade amanhece com tempo aberto, sem chuva. No último dia da semana, dia 3, sexta-feira, o sol volta a brilhar no céu, com 5% para probabilidade de chuva, segundo o portal Climatempo.

