Na imagem, o novo Comandante do 21° BPM, Tenente-Coronel PM Souza, o Delegado Titular da 64ª DP, Evaristo Pontes, a Delegada Titular da DEAM, Ana Carla, entre outros membros colaboradores - Divulgação

Na imagem, o novo Comandante do 21° BPM, Tenente-Coronel PM Souza, o Delegado Titular da 64ª DP, Evaristo Pontes, a Delegada Titular da DEAM, Ana Carla, entre outros membros colaboradoresDivulgação

Publicado 01/09/2021 21:29 | Atualizado 01/09/2021 21:31

redução da violência e da criminalidade em CCS), onde discutiram e levantaram soluções para combater e diminuir o número de crimes no município.

Com foco nadae daem São João de Meriti , autoridades municipais promoveram uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (), onde discutiram e levantaram soluções para combater e diminuir o número de crimes no município.

Estiveram presentes o novo Comandante do 21° BPM, Tenente-Coronel PM Souza, o Delegado Titular da 64ª DP, Evaristo Pontes, a Delegada Titular da DEAM, Ana Carla, entre outros membros colaboradores voluntários.



Reunião do Conselho Comunitário de Segurança é realizada em Meriti Divulgação

Os Conselhos Comunitários de Segurança atuam na identificação dos problemas locais, propondo soluções e dialogando permanentemente com as forças policiais, no sentido de contribuir para o desenvolvimento de estratégias de combate à violência e desenvolvimento de uma cultura de paz na cidade.



As reuniões são realizadas uma vez por mês e, desta vez, aconteceu em Meriti.

LEIA TAMBÉM: Assaltante é preso após roubar passageiros de ônibus em Meriti