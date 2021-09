Meriti arrecada mais de 100 bolsas de sangue em campanha de doação - Divulgação

Publicado 03/09/2021 18:24

campanha inédita, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a de Saúde e o Hemorio, mais de 100 bolsas de sangue foram arrecadadas. O secretário da pasta, Dinho Meriti, falou que com as doações do evento, 400 vidas podem ser salvas.

Dr. João Ferreira, prefeito da cidade e médico, esteve presente no local e contou duas experiências com a doação de sangue:



“Meu filho foi submetido a uma cirurgia de grande porte e precisou de 17 bolsas de sangue somente no primeiro ato cirúrgico, isso ajudou a salvar a vida dele. Como médico, eu atendia na emergência de alguns hospitais, e muitos pacientes que chegavam nas cirurgias precisavam de sangue e suas vidas foram salvas. É muito importante fazer a doação,” disse o prefeito.



Da esquerda para a direita: secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti; prefeito de São João de Meriti, Dr João e vereador Rodrigo Pit Divulgação

Primeira vez doando sangue, a moradora Simone Barcelos comentou “se eu puder, vou doar sempre. Quero seguir o exemplo do meu pai, que era doador de sangue. Ajudem as pessoas, doem sangue.”



A pasta informou que a próxima campanha será no dia 28 de setembro, no mesmo local.