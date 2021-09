O secretário de Educação de Meriti, José Carlos, compareceu ao encontro e cumprimentou os profissionais - Divulgação

O secretário de Educação de Meriti, José Carlos, compareceu ao encontro e cumprimentou os profissionaisDivulgação

Publicado 08/09/2021 16:54

Com o objetivo depara atender, com excelência, os alunos da rede municipal de São João de Meriti , os novoscontratados pela pasta participaram de diversasno, realizado no CIEP 180 Municipalizado Presidente João Goulart, no Parque Juriti.