21º BPM apreende drogas em operação nos morros do Gogó e Carrapato, em São João - Divulgação

21° BPM prenderam quatro suspeitos de participação no tráfico de drogas em comunidades de São João de Meriti

após operação para retirada de barricadas nos morros do Gogó de São João e Carrapato.

Segundo os relatos do Batalhão, agentes estavam realizando a retirada das obstruções quando se depararam com um grupo de indivíduos em atitudes suspeitas. Ao perceberem a aproximação dos policiais militares, o quarteto tentou fugir do local, mas foram alcançados.



Na abordagem, os agentes encontraram com os indivíduos grande quantidade de material entorpecente.



Diante dos fatos, a equipe procedeu até a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, com os acusados e com o material entorpecente para apreciação da Autoridade Policial. Por fim, os criminosos permaneceram presos.