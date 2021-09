Escola Municipal Vereador Celso Guerra, no Parque Alian - Divulgação

Escola Municipal Vereador Celso Guerra, no Parque AlianDivulgação

Publicado 08/09/2021 20:33

reinaugura nesta quinta-feira (9) a Escola Municipal Vereador Celso Guerra, no Parque Alian. Esta é a terceira unidade reconstruída e entregue à população neste segundo mandato do prefeito reeleito, Dr. João.

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Educação,nesta quinta-feira (9) a, no Parque Alian. Esta é a terceira unidade reconstruída e entregue à população neste segundo mandato do prefeito reeleito, Dr. João.

De acordo com a pasta, a unidade foi municipalizada em 2009 e atende os alunos da Educação Infantil com as turmas do Pré-II, e os do primeiro segmento, com turmas do 1° ao 5° ano. Ao todo, cerca de 520 estudantes estão matriculados na unidade.



No retorno às salas de aula, os alunos encontrarão algumas mudanças, como três novas salas que foram construídas, novo telhado, pintura refeita e todas as salas de aula receberam aparelhos de ar-condicionado.



Amanhã, às 10h, um evento simbólico de reabertura contará com a presença do prefeito da cidade, Dr. João, do deputado estadual, Valdecy da Saúde e do secretário de Educação, José Carlos.