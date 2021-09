As Residências Terapêuticas estão localizadas em parte no Centro e outra parte na Vila São João - Divulgação

As Residências Terapêuticas estão localizadas em parte no Centro e outra parte na Vila São JoãoDivulgação

Publicado 23/09/2021 17:08

A Prefeitura de São João de Meriti mantém há 12 anos as Residências Terapêuticas que servem como moradia para pessoas com transtornos mentais e que foram abandonadas por familiares em hospitais psiquiátricos. Ao todo, 22 pessoas, entre 39 e 72 anos, voltaram a ganhar dignidade dentro das seis Residências Terapêuticas, parte no Centro e outra parte na Vila São João. Os locais, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, são destinados a pacientes que já passaram por um longo período de internação e estão impossibilitados de voltar para casa.



Segundo a pasta, para garantir a devida atenção aos moradores, os lares contam com uma equipe formada por psicólogos, enfermeiros, pedagogos e cuidadores, disponíveis 24 horas por dia. A instalação das residências faz parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, criado em 2014. Vale reforçar que o local não funciona de portas abertas e que não existe inscrição para se tornar um morador da RT. O processo passa antes pelo Ministério Público, sendo necessário uma cautela judicial com o encaminhamento do paciente para a RT, havendo assim uma curatela para cada morador.



O psicólogo e curador especial das Residências Terapêuticas, João Pedro Goulart, explica que esse novo modelo de cuidado com o paciente psiquiátrico veio depois de muita luta e de muito estudo sobre tratamento humanizado: "Essa casa é mantida pela prefeitura e tem como objetivo a reinserção desses pacientes que viveram 30, 40 anos longe da sociedade e que hoje buscam se reintegrar. O método funciona sem que elas fiquem aprisionadas e a casa existe para pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas. Nós estamos aqui para ajudar", completou João.

Ao todo, 22 pessoas, entre 39 e 72 anos, voltaram a ganhar dignidade dentro das seis Residências Terapêuticas em Meriti Divulgação



O serviço residencial terapêutico é uma das estratégias de desinstitucionalização propostas pela Reforma Psiquiatra Brasileira e se mostra um viés da Rede de Atenção Psicossocial. Um dos pilares da reforma é a luta antimanicomial focada na ética, no cuidado e na responsabilidade desses pacientes.



"A equipe multidisciplinar nesses casos é essencial porque, apesar dos transtornos, cada pessoa é uma e nós precisamos fazer um trabalho diário e personalizado para que a evolução que a gente vê hoje, em cada um, continue acontecendo e nos dando ainda mais orgulho de ser da Rede de Saúde de São João de Meriti", concluiu Marcelly Costa, enfermeira e coordenadora das RT's.



Vale reforçar que, para pacientes que sofrem de transtornos psicossociais e precisam de ajuda, o município possui unidades do Centro de Atenção Psicossocial que estão de portas abertas para atender à população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Confira os locais:



Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Marinheiro João Cândido - Rua Clara Costa, 19 - Centro de São João de Meriti



Centro de Atenção Psicossocial Infantil - Av. Presidente Lincoln, 126 - Jardim Meriti



Caps ll Vonica - Rua Cacilda, 1267 - Agostinho Porto. O serviço residencial terapêutico é uma das estratégias de desinstitucionalização propostas pela Reforma Psiquiatra Brasileira e se mostra um viés da Rede de Atenção Psicossocial. Um dos pilares da reforma é a luta antimanicomial focada na ética, no cuidado e na responsabilidade desses pacientes."A equipe multidisciplinar nesses casos é essencial porque, apesar dos transtornos, cada pessoa é uma e nós precisamos fazer um trabalho diário e personalizado para que a evolução que a gente vê hoje, em cada um, continue acontecendo e nos dando ainda mais orgulho de ser da Rede de Saúde de São João de Meriti", concluiu, enfermeira e coordenadora das RT's.Vale reforçar que, para pacientes que sofrem de transtornos psicossociais e precisam de ajuda, o município possui unidades do Centro de Atenção Psicossocial que estão de portas abertas para atender à população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Marinheiro João Cândido - Rua Clara Costa, 19 - Centro de São João de MeritiCentro de Atenção Psicossocial Infantil - Av. Presidente Lincoln, 126 - Jardim MeritiCaps ll Vonica - Rua Cacilda, 1267 - Agostinho Porto.