O homem foi capturado por Policiais Civis da 64ª DP (Meriti)Imagem de internet

Publicado 22/09/2021 20:24

Policiais civis da 64ª DP, em prenderam um homem pelo crime de roubo. O acusado foi encontrado na Feira de São João de Meriti, revendendo em sua loja um telefone roubado.

De acordo com os agentes, o dono do estabelecimento, que não teve a identidade revelada, confessou que trabalha com venda e conserto de celulares, e não procurava saber informações sobre as procedências dos produtos que chegavam em sua loja.



Após trabalho de inteligência e monitoramento, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecera à disposição da Justiça.