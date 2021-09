A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti aderiu ao programa "Rio Alfabetizado" - Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti aderiu ao programa "Rio Alfabetizado"Divulgação

Publicado 21/09/2021 22:30

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti aderiu ao programa “Rio Alfabetizado”, da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ). O curso de extensão “A Alfabetização no contexto do Programa Rio + Alfabetizado” irá capacitar cerca de 2.250 professores alfabetizadores da rede municipal e será ministrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).



Segundo a organização, as atividades serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de Apoio Tecnológico à Extensão da Pró-Reitora de Extensão e Cultura (AVATE/PR3), o qual opera por meio da plataforma Moodle.