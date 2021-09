Da esquerda para a direita, Subsecretário Municipal de Defesa Civil Ribeiro Alves, Secretário Municipal de Defesa Civil Evalder Perini, Prefeito Dr. João e Deputado Estadual Valdecy da Saúde - Divulgação

Publicado 21/09/2021 18:33 | Atualizado 21/09/2021 18:35

Após um período de reformas, foina manhã desta terça-feira (21),. O espaço foi todo revitalizado para que a população tenha o melhor atendimento possível, 24 horas. O deputado estadual Valdecy da Saúde participou do evento e acompanhou o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, durante a apresentação das novas instalações.

“O serviço prestado pela equipe é de suma importância. Estamos falando de vidas, de pessoas que por vezes acionam a Defesa Civil em momentos críticos como inundações, quedas de árvores, desabamentos ou qualquer tipo de calamidade. Poder participar desta reinauguração é um privilégio. Meus parabéns a esses bravos guerreiros”, comentou Valdecy.



No evento, que também contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros e outras autoridades, foram apresentados novos equipamentos e uma nova viatura, que irão auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos das equipes em ações.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de São João de Meriti está localizada na Rua da Divisa, nº 10 – Jardim Meriti, e funciona 24h. Para a solicitação de serviços entre em contato com a ouvidoria da prefeitura pelo número (21) 2651-1001. Caso queira falar direto com a Defesa Civil, o número é o 199. Já a Secretaria de Serviços Públicos atende pelo número (21) 3752-3852.

