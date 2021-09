O deputado estadual, Valdecy da Saúde ao lado do prefeito de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, do secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Bebeto, e outras autoridades municipais - Divulgação

Publicado 20/09/2021 16:41

Com o lema, "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas", foi dada a largada da Semana Nacional do Trânsito (SNT) em São João de Meriti. O objetivo do evento é conscientizar os meritienses sobre atitudes mais seguras no trânsito, contribuindo diretamente para a redução de acidentes e vítimas e fazendo do espaço coletivo um lugar mais seguro.



O deputado estadual Valdecy da Saúde esteve presente no evento realizado pela cidade. Ao lado do prefeito de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, e do secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Bebeto, e outras autoridades municipais, ele expressou seus votos por um trânsito mais seguro:



“É um motivo de muita honra e orgulho poder hoje estar comemorando a Semana Nacional do Trânsito e fazendo esse trabalho de mãos dadas. Conscientizando o povo para que dirija com responsabilidade. Estou aqui pela importância deste ato. Meriti possui mais de meio milhão de pessoas e fazer parte disso é fazer parte da vida", disse Valdecy.



O deputado estadual, Valdecy da Saúde, conscientizou a população e entregou panfletos para motoristas Divulgação

A Semana Nacional do Trânsito segue até o próximo dia 24 de setembro, mas as boas práticas devem permanecer e fazer parte do nosso cotidiano.



