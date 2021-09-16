Detran-RJ oferece 6,3 mil vagas em mutirão neste sábadoDivulgação
Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 8h às 14h, assim como para a emissão da carteira de identidade.
Para realizar os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, o atendimento será das 8h às 13h.
“Teremos mutirão de serviços enquanto existir demanda reprimida. Assim oferecemos mais uma opção de vagas à população. Disponibilizando serviços aos sábados, também possibilitamos que muitas pessoas, que não têm tempo livre durante a semana, possam realizar os procedimentos”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.