Detran-RJ oferece 6,3 mil vagas em mutirão neste sábado - Divulgação

Detran-RJ oferece 6,3 mil vagas em mutirão neste sábadoDivulgação

Publicado 16/09/2021 19:57

mutirão de serviços em agendamento prévio pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

O Detran vai realizar mais um São João de Meriti , no próximo sábado (18). O departamento ofertará diversas vagas para os serviços de veículos, habilitação e emissão da carteira de identidade. Para evitar aglomerações, é preciso que os usuários realizempelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

O departamento reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações.



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 8h às 14h, assim como para a emissão da carteira de identidade.



Para realizar os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, o atendimento será das 8h às 13h.



“Teremos mutirão de serviços enquanto existir demanda reprimida. Assim oferecemos mais uma opção de vagas à população. Disponibilizando serviços aos sábados, também possibilitamos que muitas pessoas, que não têm tempo livre durante a semana, possam realizar os procedimentos”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.