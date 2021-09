Praça do Parque Araruama recebe Gabinete Itinerante do deputado estadual Valdecy da Saúde nesta sexta (17) - Divulgação

Publicado 16/09/2021 19:17

projeto Gabinete Itinerante na Praça do Bairro Parque Araruama, em

Nesta sexta-feira (17/9), o deputado estadual Valdecy da Saúde inicia o, em São João de Meriti

A ação é uma iniciativa para que a população possa falar diretamente com o parlamentar sobre suas necessidades e por consequência, abrir o caminho para as devidas soluções.



Esta primeira fase acontecerá das 9h às 15h, na Praça do bairro Parque Araruama, onde a van com Valdecy da Saúde estará posicionada na rua Dionísio Rocha, s/nº.