Praça do Parque Araruama recebe Gabinete Itinerante do deputado estadual Valdecy da Saúde nesta sexta (17) - Divulgação
Praça do Parque Araruama recebe Gabinete Itinerante do deputado estadual Valdecy da Saúde nesta sexta (17)Divulgação
Nesta sexta-feira (17/9), o deputado estadual Valdecy da Saúde inicia o projeto Gabinete Itinerante na Praça do Bairro Parque Araruama
, em São João de Meriti
.
A ação é uma iniciativa para que a população possa falar diretamente com o parlamentar sobre suas necessidades e por consequência, abrir o caminho para as devidas soluções.
Esta primeira fase acontecerá das 9h às 15h, na Praça do bairro Parque Araruama, onde a van com Valdecy da Saúde estará posicionada na rua Dionísio Rocha, s/nº.
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