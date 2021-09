Da esquerda para a direita: Secretário de Trânsito e Transporte Carlos Alberto Rodrigues, o Bebeto, deputado estadual Valdecy da Saúde e prefeito Dr. João - Divulgação

Publicado 16/09/2021 18:56 | Atualizado 16/09/2021 19:00

Entre os dias 20 e 24 de setembro, a Secretaria Municipal de Trânsito e de Transporte de São João de Meriti celebrará a Semana Nacional do Trânsito com eventos para conscientizar a população em relação a acidentes, normas de segurança e dirigibilidade pelas ruas da cidade. O evento que tem como tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas” começa na próxima segunda-feira (20), às 9h, e terá atividades na Prefeitura de

São João de Meriti, no centro do Vilar dos Teles, no Centro de São João e no Jardim Botânico.

O secretário da pasta, Carlos Alberto Rodrigues, o Bebeto, falou sobre como será a semana na cidade: “Vamos fazer um evento que vai percorrer os principais pontos, vai ter cartazes, panfletagem, faixas. Vamos tentar tocar o coração dos condutores meritienses para essa questão tão importante. O nosso prefeito sempre tem apoiado e investido muito na secretaria, ganhamos uma sede nova recentemente e temos trabalhado com toda energia para melhorar o tráfego do nosso município”.



Mudanças importantes estão sendo feitas na cidade desde 2017 com um choque de ordem, explica Bebeto: “Aumentamos e massificamos o trabalho do agente de trânsito no sinal, educando as pessoas a atravessar na faixa de pedestre, chamando atenção, apitando e pedindo ao usuário para não estacionar em local proibido”.

Nova sede da Secretaria de Trânsito e Transporte, na Vila Rosali Divulgação



O secretário também falou sobre o número da queda das multas na cidade: "Hoje temos agentes e guardas de trânsito com viaturas e motocicletas cortando a cidade toda com supervisão e coordenação. Isso vem ao encontro com o que queríamos alcançar que é o baixo índice de multas na cidade já baixou de 25 mil para 15 mil multas em 2020 e até agosto deste ano estamos com oito mil multas aplicadas’’.



Também como ideal a ser perseguido, a pasta tem buscado aumentar o número de mulheres em sua equipe. "Pela primeira vez essa secretaria tem, praticamente, 10% do nosso efetivo feminino. E o projeto é crescer para 20% ou mais", finalizou Bebeto.