1° Seminário Municipal de Saúde da População Negra é realizado em Meriti com apresentações e debates culturais - Divulgação

Publicado 15/09/2021 15:55

Por meio de uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial de São João de Meriti foi realizado durante todo o dia de ontem (14) o, que aconteceu no auditório da Universidade Estácio de Sá, em Vilar dos Teles. O evento também foi marcado por apresentações culturais.Com falas de integrantes do poder municipal e estadual, de autoridades religiosas, além de especialistas em saúde,“Saúde é bem-estar total e dentro do bem-estar total do ser humano a educação está presente. Saúde não é ausência de doença e sim poder estar bem com o todo social, material e econômico” disse a presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial (COMIRA), Maria da Fé.