Meriti inicia aplicação da terceira dose em idosos com 80 anos ou mais - Divulgação

Meriti inicia aplicação da terceira dose em idosos com 80 anos ou maisDivulgação

Publicado 15/09/2021 08:00

aplicação da dose de reforço contra a covid-19 nos moradores com 80 anos ou mais. O atendimento para este grupo acontece na parte da tarde, das 12h às 15h, em todos os oito postos de atendimento espalhados pela cidade.

A Prefeitura de São João de Meriti , com apoio da Secretaria de Saúde, inicia nesta quarta-feira (15), a. O atendimento para este grupo acontece na parte da tarde,, em todos os oito postos de atendimento espalhados pela cidade.

No turno da manhã, entre 8h e 12h, a imunização continua normalmente para meritienses com 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, e para todos os grupos prioritários da cidade.



Em Meriti, profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias, drogarias e supermercados são considerados prioridade. O local de vacinação exclusivo para essas categorias é na Paróquia Nossa Senhora da Glória, que fica localizada na Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente à Praça do PAM).



No momento da imunização, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade.



Postos de vacinação em Meriti: Quarta-feira (15 de setembro)



-Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



-USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



-USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



-ESF da Vila Tiradentes

Dr José de Carvalho 162, Vila Tiradentes



-USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



-USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



-Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



-Paróquia Nossa Senhora da Glória (exclusivo prioritários)

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)



LEIA TAMBÉM: Valdecy da Saúde se reúne com representante da Prologis para projetar parcerias em beneficio da população