Evento reuniu prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais em hotel da cidade - Marino Azevedo

Publicado 14/09/2021 20:38 | Atualizado 14/09/2021 20:43

Rio - O Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude chegou à Baixada Fluminense nesta terça-feira (14), depois de passar pela Região dos Lagos e pela Costa Verde do Rio. O evento, que aconteceu em São João de Meriti, foi idealizado e organizado pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje), e reuniu prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais para discutir políticas públicas de esporte, a retomada da agenda esportiva na região e o fomento do esporte como instrumento de educação, saúde e inclusão social. Entre os participantes estavam o deputado e vice-prefeito do município, Valdecy da Saúde, o secretário municipal de esportes de São João, Dinho Meriti, o vereador Rodrigo Pit, o procurador Washington Messias, além de autoridades e representantes de outros municípios.

"No meu entendimento, a Baixada Fluminense tem um potencial enorme, os Jogos da Baixada são um sucesso. Essa região é uma prioridade no governo Cláudio Castro. São 13 municípios que precisam da nossa atenção e ajuda. Vamos mapear os equipamentos que já existem para estudarmos a implementação de parcerias para projetos sociais envolvendo toda a comunidade. Nosso intuito é inserir o esporte enquanto instrumento de melhoria de qualidade de vida da população, da pessoa com deficiência, dos jovens e dos idosos. Vamos tornar o esporte um veículo de transformação social em nosso estado", disse o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Leandro Alves.

O Fórum aconteceu no Hotel Red Roof Inn Dutra Airport, com apoio da prefeitura e da secretaria de esportes do município na organização. O vice-prefeito, que esteve presente representando o prefeito Dr. João Ferreira, agradeceu o empenho do governo estadual com a Baixada. "Quero agradecer a presença de cada representante da Secretaria de Esporte e ao governador Cláudio Castro por todo o trabalho e o carinho com que esse governo tem olhado para a Baixada", explicou o vice-prefeito de São João de Meriti.

Durante o evento, o subsecretário de Planejamento e Gestão da Seelje, Rogério Pimenta, apresentou o plano estratégico da secretaria para 2021 com base em seis eixos principais: Socioeducacional, inclusão, bem-estar urbano, juventude, projetos incentivados e esporte de rendimento. Pimenta lembrou ainda o Pacto RJ, programa do Governo do Estado para enfrentamento à pobreza e desenvolvimento econômico, que vai abranger 4 projetos da secretaria: #Errejota em Movimento (300 núcleos), Academias ao Ar Livre (10), Centro Esportivo Comunitário em Escolas (20) e Núcleo Esportivo para pessoa com deficiência (25)

"Na discussão da política de esporte é importante entender a realidade em cada uma das regiões para ouvir as demandas locais e planejar como a Secretaria de Esporte pode ajudar. Não queremos que seja uma política de cima para baixo, mas sim com base no conhecimento prévio do ambiente, de modo que o gestor publico tenha condições não somente de implementar ações pontuais mas também apresentar um planejamento voltado ao médio e longo prazo que permita um desenvolvimento ordenado do setor", explicou o subsecretário de Planejamento e Gestão da Seelje, Rogério Pimenta.