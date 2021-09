Deputado Estadual Valdecy da Saúde se reuniu, nesta terça-feira, dia 14, com o vice-presidente de Mercado da Prologis, Hermano de Souza - Divulgação

Publicado 14/09/2021 17:12 | Atualizado 14/09/2021 18:10

Pensando na população e na busca de parcerias para implantar cursos de capacitação e qualificação para atender as demandas do principal polo logístico de Meriti, o Deputado Estadual Valdecy da Saúde se reuniu, nesta terça-feira, dia 14, com o vice-presidente de Mercado da Prologis, Hermano de Souza, e com o procurador do município, Humberto Motta. O encontro aconteceu na sede da empresa no município, às margens da Rodovia Presidente Dutra.



Para Valdecy da Saúde, qualificar a população é importante tanto para a empresa quanto para o trabalhador: “Outras empresas vão se estabelecer na região, em especial em São João de Meriti. Estou trabalhando, junto ao governo do estado, neste sentido. Por isso, o morador deve estar preparado para ser a mão de obra que vai assumir estes postos de trabalho", destacou.



Centro de distribuição da Amazon em Meriti





Com a expectativa na geração de 200 empregos diretos permanentes e mais de mil temporários, a americana Amazon vai abrir seu primeiro centro de distribuição no Rio de Janeiro, localizado no polo logístico de Meriti (PROLOGIS) . O anuncio foi feito nesta terça-feira (14), em reunião virtual com o governador Cláudio Castro.

A abertura de um espaço de 30 mil metros quadrados em São João de Meriti, o equivalente a quase quatro campos de futebol, faz parte do plano de expansão da empresa no Brasil, que tem como objetivo aproximar os produtos comercializados pela Amazon de seu destino final.