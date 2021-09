III Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude aconteceu nesta terça em Meriti - Divulgação

III Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude aconteceu nesta terça em MeritiDivulgação

Publicado 14/09/2021 21:22

Depois de passar pela Região dos Lagos e pela Costa Verde, o III Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude chegou à Baixada Fluminense nesta terça-feira (14/9). O evento que teve como sede o município de São João de Meriti, reuniu prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais para discutir políticas públicas de esporte, a retomada da agenda esportiva na região e o fomento do esporte como instrumento de educação, saúde e inclusão social.



Estiveram presentes no evento o Deputado Valdecy da Saúde, o secretário municipal de esportes de São João de Meriti, Dinho Meriti, o vereador Rodrigo Pit, o procurador Washington Messias, além de autoridades e representantes de outros municípios.



Dinho Meriti, secretário municipal de Esporte e Lazer, disse que “essa aproximação com o Estado é muito importante. Posso dizer que é uma honra. Tenho a expectativa de melhorias no esporte e um olhar ainda mais atento para a nossa Baixada. Sou grato ao prefeito, Dr. João, por me permitir comandar essa pasta tão importante”.



No encontro, os presentes debateram as diversas modalidades de acordo com as características de cada localidade, fazendo assim, um mapeamento esportivo das regiões da Baixada. Também definiu propostas para o fortalecimento esportivo de forma integrada, além de estabelecer o esporte como instrumento de inclusão de pessoas com deficiência para promover a socialização.



III Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude aconteceu nesta terça em Meriti Divulgação

“É de muita importância esse fórum que está acontecendo aqui. Fazia tempo que não víamos um governador tão interessado na nossa tão amada Baixada Fluminense. Eu, enquanto parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, tenho muita vontade de que as coisas aqui evoluam nessa área, que os nossos jovens e adolescentes da Baixada tenham protagonismo,” disse o deputado Valdecy da Saúde.



Desde maio, a Secretaria de Esporte e Lazer está realizando o cadastro de todos os atletas, ex-atletas, paratletas, realizadores de projetos, instituições, clubes, profissionais de educação física, professores de artes marciais, profissionais e pessoas envolvidas com esporte que sejam residentes de São João de Meriti. O objetivo é o desenvolvimento esportivo do município.

LEIA TAMBÉM: Valdecy da Saúde se reúne com representante da Prologis para projetar parcerias em beneficio da população