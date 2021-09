Segundo o 21º BPM, o resultado é fruto da presença dos agentes nos terminais e dentro do transporte público - Divulgação

Segundo o 21º BPM, o resultado é fruto da presença dos agentes nos terminais e dentro do transporte públicoDivulgação

Publicado 13/09/2021 21:21

assaltos a ônibus reduziram no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, se comparado os meses de julho e agosto de 2021. De acordo com o 21º BPM (Meriti), a redução da criminalidade nos terminais e dentro do transporte público foi de 28%, fruto da presença dos agentes nas ruas.

Os, na Baixada Fluminense, se comparado os meses de julho e agosto de 2021. De acordo com o 21º BPM (Meriti), a redução da criminalidade nos terminais e dentro do transporte público foi de, fruto da presença dos agentes nas ruas.

“A realidade do município está mudando. Os números indicam que as abordagens dos nossos Policiais Militares aos ônibus têm sido providenciais no combate à violência. Com isso, tem sido assegurado aos usuários, um deslocamento mais seguro”, declarou o Batalhão em post.



Em agosto deste ano, o 21° BPM também registrou uma queda expressiva nos índices criminais, tendo como principais reduções os delitos de roubos de rua, roubos de aparelho celular e roubos de carga.



Veja alguns números do combate à criminalidade em Meriti:

Alguns números do combate à criminalidade em Meriti Divulgação